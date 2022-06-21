"Дія" увійшла у шортлист фестивалю "Каннські леви 2022"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Застосунок "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Бренд Дія увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022", – написав Федоров.
Деталі
"Дія" може отримати нагороди у двох категоріях – Service Design ("Дизайн сервісу") та Experience Transformation ("Трансформація досвіду").
Нагадаємо
У застосунку державних послуг "Дія" відтепер можна зареєструвати мобільний номер lifecell.