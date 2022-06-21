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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13041 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 37577 перегляди

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"Дія" увійшла у шортлист фестивалю "Каннські леви 2022"

"Дія" увійшла у шортлист фестивалю "Каннські леви 2022"

Київ • УНН

 • 112698 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Застосунок "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.

Цитата

"Бренд Дія увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022", – написав Федоров.

Деталі

"Дія" може отримати нагороди у двох категоріях – Service Design ("Дизайн сервісу") та Experience Transformation ("Трансформація досвіду").

Нагадаємо

У застосунку державних послуг "Дія" відтепер можна зареєструвати мобільний номер lifecell.

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