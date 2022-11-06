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14 марта, 19:57 • 53151 просмотра

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смотри матч «Челси» – «Арсенал» бесплатно – донать на дроны для ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. «Челси» - «Арсенал». 6 ноября. 14.00. «Стэмфорд Бридж». Прямая трансляция матча

Parimatch и Setanta Sports в партнерстве с YouTube каналом Футбол 2.0 дают украинским болельщикам уникальную возможность посмотреть главное лондонское дерби совершенно бесплатно!

Бесплатный футбол от нас – донат на дроны от тебя!

Parimatch Ukraine и Setanta Sports будут вместе со зрителями собирать на крылья-разведчики «Небесная Кара» от украинской команды разработчиков для благотворительного фонда «КОЛО».

Дроны с дальностью полета до 30 км даже в условиях радиоэлектронной борьбы помогают сохранить десятки жизней наших воинов. Цель – собрать средства на 10 крыльев, которые обеспечат неотложные потребности ВСУ!

Среди всех донатов будет разыграно 10 годовых подписок на канал Setanta Sports, а автор крупнейшего доната получит эксклюзивную игровую футболку лондонского «Челси» с автографом Тиаго Силвы.

О футболе

Наслаждаться лондонским дерби «Челси» - «Арсенал» можно будет в воскресенье в компании легендарного голкипера и тренера сборной Украины Александра Шовковского, который станет гостем специальной экспертной студии Александра Денисова. Предматчевый контент будет доступен на YouTube канале Футбол 2.0 в 13.00 – за час до начала самой игры. После этого в 14:00 можно будет перейти на ОТТ-платформу Setanta Sport и смотреть матч.
Комментатор игры: Игорь Бойко

Прогноз матча от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch считают шансы на победу каждой из команд почти равными. Фактор домашнего поля делает незначительным фаворитом именно «Челси». Коэффициент на их успех – 2.60, в то время как в пользу 3-х очков для «Арсенала» выставлен коэффициент 2.65. Шансы на ничью в принципиальном противостоянии оцениваются как 3.40 к 1.Заряжай на победу!

О Setanta Sports

Setanta Sports – международный телевещатель, представленный в 15 странах Европы и Азии по телеканалам и спортивной ОТТ-платформой setantasports.com. Болельщики могут на любом устройстве смотреть лучшие спортивные матчи и события со всего мира на четырех разных языках.

Украинские пользователи могут оформить подписку на OTT-платформу за 109 гривен в месяц. На платформе доступны следующие турниры в полном объеме: Английская премьер-лига, Немецкая Бундеслига, Нидерландская Эредивизи, Английский Чемпионшип, Немецкая Бундеслига 2, Премьер-лига Шотландии, Бельгийская Про-лига, матчи Кубка Англии. мужские теннисные матчи, Формула-1, НБА и Евролига, UFC, Bellator, соревнования по хоккею.

О Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – беттинг-компания, официальный представитель бренда Parimatch в Украине и партнер Parimatch Tech. В 2021 году Parimatch Ukraine стала первой лицензионной онлайн беттинг-компанией в Украине. Стратегия развития компании основана на европейских принципах ответственной игры и кибербезопасности.
С самого начала полномасштабного вторжения Parimatch изменил вектор социальных проектов. Компания сфокусировала внимание на помощи Вооруженным силам Украины и партнерским гуманитарным инициативам по поддержке людей, пострадавших от военных действий. За 9 месяцев войны Parimatch оказал помощь Украине более чем на 269 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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