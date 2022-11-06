Дивись матч "Челсі" - "Арсенал" безкоштовно – донать на дрони для ЗСУ

ukru
"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 267 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 3108 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 46057 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134320 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166197 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191912 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224343 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225520 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455189 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117841 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120507 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 110844 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121163 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50136 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155386 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455188 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 408084 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 617082 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22333 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38821 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101910 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 137013 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220479 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Дивись матч "Челсі" - "Арсенал" безкоштовно – донать на дрони для ЗСУ

Дивись матч "Челсі" - "Арсенал" безкоштовно – донать на дрони для ЗСУ

Київ • УНН

 • 371372 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. «Челсі» - «Арсенал». 6 листопада. 14.00. «Стемфорд Бридж». Пряма трансляція матчу

Parimatch та Setanta Sports у партнерстві з YouTube каналом Футбол 2.0 дають українським вболівальникам унікальну можливість подивитися головне лондонське дербі абсолютно безкоштовно!

Безкоштовний футбол від нас – донат на дрони від тебе!

Parimatch Ukraine та Setanta Sports разом з глядачами збиратимуть на крила-розвідники «Небесна Кара» від української команди розробників для благодійного фонду «КОЛО».

Дрони з дальністю польоту до 30 км навіть в умовах радіоелектронної боротьби допомагають зберегти десятки життів наших воїнів. Мета – зібрати кошти на 10 крил, які забезпечать нагальні потреби ЗСУ!

Серед усіх донатів буде розіграно 10 річних підписок на канал Setanta Sports, а автор найбільшого донату отримає ексклюзивну ігрову футболку лондонського «Челсі» з автографом Тіаго Сілви.

Про футбол

Насолоджуватися лондонським дербі «Челсі» - «Арсенал» можна буде цієї неділі в компанії легендарного голкіпера та тренера збірної України Олександра Шовковського, який стане гостем спеціальної експертної студії Олександра Денисова. Передматчевий контент буде доступний на YouTube каналі Футбол 2.0 о 13.00 - за годину до початку самої гри. Після цього о 14.00 можно буде перейти на ОТТ-платформу Setanta Sport й дивитися матч.

Коментатор гри: Ігор Бойко

Прогноз на матч від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch вважають шанси на перемогу кожної з команд майже рівними. Фактор домашнього поля робить незначним фаворитом саме «Челсі». Коефіцієнт на їх успіх – 2.60, в той час, як на користь 3х очок для «Арсеналу» виставлений коефіцієнт 2.65. Шанси на нічию у принциповому протистоянні оцінюють як 3.40 до 1. Заряджай на перемогу!

Про Setanta Sports

Setanta Sports – міжнародний телемовник, представлений у 15 країнах Європи та Азії телеканалами та спортивною ОТТ-платформою setantasports.com. Вболівальники можуть на будь-якому пристрої дивитися найкращі спортивні матчі та події з усього світу чотирма різними мовами.

Українські користувачі можуть оформити підписку на OTT-платформу за 109 гривень на місяць. На платформі доступні такі турніри в повному обсязі: Англійська прем'єр-ліга, Німецька Бундесліга, Нідерландська Ередівізі, Англійський Чемпіоншип, Німецька Бундесліга 2, Прем'єр-ліга Шотландії, Бельгійська Про-ліга, матчі Кубка Англії та Кубка Ліги, жіночі та чоловічі тенісні матчі, Формула-1, НБА та Євроліга, UFC, Bellator, змагання з хокею.

Про Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – беттінг-компанія, офіційний представник бренду Parimatch в Україні та партнер Parimatch Tech. У 2021 році Parimatch Ukraine стала першою ліцензійною онлайн беттінг-компанією в Україні. Стратегія розвитку компанії заснована на європейських принципах відповідальної гри та кібербезпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення Parimatch змінив вектор соціальних проєктів. Компанія сфокусувала увагу на допомозі Збройним силам України та партнерським гуманітарним ініціативам для підтримки людей, що постраждали від воєнних дій. За 9 місяців війни Parimatch надав допомогу Україні на понад 269 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69