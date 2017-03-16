Девушку, которая из ревности задушила соперницу, осудили
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киевской области к восьми годам лишения свободы приговорили девушку, которая из-за ревности собственноручно задушила женщину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Судом 25-летнюю девушку признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство из-за ревности.
Во время досудебного расследования установлено, что находясь в подъезде, между двумя женщинами на почве ревности возник конфликт, во время которого злоумышленница ударила потерпевшую в лицо, от чего последняя упала на пол.
В дальнейшем, 25-летняя девушка схватила за шею потерпевшую и начала ее душить. Согласно выводам эксперта, смерть женщины наступила от механической асфиксии.
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Как сообщал УНН, полиция задержали киевлянина, который убил мать и два месяца прожил с ее телом.