Девушку, которая из ревности задушила соперницу, осудили

Судом 25-летнюю девушку признали виновной и приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство из-за ревности.

Во время досудебного расследования установлено, что находясь в подъезде, между двумя женщинами на почве ревности возник конфликт, во время которого злоумышленница ударила потерпевшую в лицо, от чего последняя упала на пол.

В дальнейшем, 25-летняя девушка схватила за шею потерпевшую и начала ее душить. Согласно выводам эксперта, смерть женщины наступила от механической асфиксии.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

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