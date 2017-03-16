Дівчину, яка з ревнощів задушила суперницю, засудили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Київщині до восьми років позбавлення волі засуджено дівчину, яка через ревнощі власноруч задушила жінку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Судом 25-річну дівчину визнано винною та засуджено до восьми років позбавлення волі за вбивсто через ревнощі.
Під час досудового розслідування встановлено, що перебуваючи в під’їзді, між двома жінками на грунті ревнощів виник конфлікт, під час якого зловмисниця вдарила потерпілу в обличчя, від чого остання впала на підлогу.
У подальшому, 25-річна дівчина схопила за шию потерпілу та почала її душити. Згідно висновків експерта, смерть жінки настала від механічної асфіксії.
Дії зловмисниці кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на восьми років.
Як повідомляв УНН, поліція затримали киянина, який вбив матір і два місяці прожив із її тілом.