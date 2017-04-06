Девочку, которую избил отец в Ровно, оставят в семье

По его словам, семью взяли на учет как такую, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

"Отец приходил к нам на вызов. Заверил, что такое больше не повторится. Поэтому в дальнейшем семья будет взята на контроль", - отметил А.Мищеня.

В то же время полиция Ровно расследует избиение отцом ребенка по статье 166 УК. Ему грозит наказание в виде от 2 до 5 лет условно.

Как сообщал УНН, 4 апреля отец возле супермаркета в Киеве на улице Курчатова избил ребенка. Патрульным объяснил, что так старался воспитывать трехлетнюю дочь.