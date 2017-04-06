Дівчинку, яку відлупцював батько в Рівному, залишать в сім'ї
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Трирічну Євангеліну, яку батько побив до струсу мозку в автомобілі, залишать у родині. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління у справах неповнолітніх Рівного Андрій Міщеня.
За його словами, родину взяли на облік як таку, яка опинилася у складних життєвих обставинах.
“Батько приходив до нас на виклик. Запевнив, що таке більше не повториться. Тому надалі сім’я буде взята на контроль”, — зазначив А.Міщеня.
Водночас поліція Рівного розслідує побиття батьком дитини за статтею 166 ККУ. Йому загрожує покарання у вигляді від 2 до 5 років умовно.
Як повідомляв УНН, 4 квітня батько поблизу супермаркету в Рівному на вулиці Курчатова побив дитину. Патрульним пояснив, що так намагався виховувати трирічну доньку.