Девушка, которая убила отца во Львовской области, была нетрезвая

"В Дрогобычский отдел полиции 7 июля поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме на улице Михаила Грушевского в райцентре обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник конфликт. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал девочке, и тогда, защищаясь, она нанесла ему удар ножом в шею. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.

Как установили медики, во время конфликта девочка также находилась в нетрезвом состоянии. С ней работают психологи.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Проводится досудебное расследование.

Семья, в которой произошла трагедия, последние несколько лет не состояла на учете в социальных службах, и к правоохранителям не поступали сообщения о том, что между родственниками периодически возникают ссоры.

Напомним, в городе Дрогобыч 13-летняя девушка, защищаясь, убила отца.