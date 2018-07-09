Дівчина, яка вбила батька на Львівщині, була нетвереза

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 липня. УНН. Правоохоронці на Львівщині з'ясували, що тринадцятирічна дівчина вбила свого батька, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

"У Дрогобицький відділ поліції 7 липня надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир у будинку на вулиці Михайла Грушевського у райцентрі виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що між 35-річним жителем райцентру та його 13-річною донькою виник конфлікт. Батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував дівчинці, і тоді, захищаючись, вона завдала йому удару ножем в шию. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу", - повідомили у поліції.

Як встановили медики, під час конфлікту дівчинка також перебувала у нетверезому стані. З нею працюють психологи.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Сім'я, у якій сталась трагедія, останні кілька років не перебувала на обліку у соціальних службах, і до правоохоронців не надходили повідомлення про те, що між родичами періодично виникають сварки.

Нагадаємо, у місті Дрогобич 13-річна дівчина, захищаючись, вбила батька

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