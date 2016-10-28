Девушка в Киеве упала в лестничный пролет с третьего этажа

Инцидент произошел в среду 26 октября в Шевченковском районе столицы.

Известно, что 19-летняя девушка выпила алкоголь, а затем вышла из квартиры и упала в пролет лестницы с третьего этажа.

Она была доставлена ​​в политравматологическое отделение одной из киевских больниц с сотрясением головного мозга, переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки.

Как сообщал УНН, женщина в столице пыталась убежать из квартиры через окно, в результате чего выпала со второго этажа и получила травмы.