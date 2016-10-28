Дівчина у Києві впала в сходовий проліт з третього поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У столиці нетвереза дівчина впала у сходовий проліт з третього поверху. Про це УНН повідомили медичні працівники.
Інцидент стався у середу 26 жовтня в Шевченківському районі столиці.
Відомо, що 19-річна дівчина випила алкоголь, а потім вийшла з квартири та впала в проліт сходів з третього поверху.
Її було доставлено до політравматологічного відділення однієї з київських лікарень зі струсом головного мозку, переломами ребер та закритою травмою грудної клітини.
Як повідомляв УНН, жінка у столиці намагалася втекти з квартири через вікно, внаслідок чого випала з другого поверху та отримала травми.