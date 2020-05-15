Детский омбудсмен предлагает запретить суррогатное материнство в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выступил за запрет суррогатного материнства в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина 24” в четверг, передает УНН.
“Я буду настаивать на запрете. Здесь нужен особый закон”, — заявил Кулеба.
“Суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую „услугу“ в Украине способствует бесконтрольным продажам украинских детей за границу”, — написал он вечером 14 мая в Facebook.
По мнению Кулебы суррогатное материнство это “эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно является таким, что нарушает права ребенка”.
В частности, он добавил, что категорически против коммерческого суррогатного материнства, назвав это “объективизацией ребенка и позиционированием его как товара”.
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Напомним, ранее Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова отметила, что родители из-за рубежа могут обратиться к ней с соответствующим заявлением, чтобы она помогла решить вопрос их въезда и выезда из Украины во время карантина, чтобы забрать детей.