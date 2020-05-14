Денісова пообіцяла допомогти іноземним батькам забрати з України дітей, народжених сурогатними матерями

“Ми всі вчора бачили це відео, яке виклали на сайті однієї з Київських клінік, в тому числі і в соціальних мережах про те, що в одному з київських готелів знаходиться 46 діточок, які тільки народжені і їм потрібна допомога, щоби виїхати до своїх батьків. Ми відразу відреагували та направили звернення до керівника Нацполіції, до міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики, щоб вони втрутилися щодо прав дітей в законодавстві України щодо сурогатного материнства”, — сказала Денісова.

За її словами, її представники відразу виїхали до цього готелю для з’ясування обставин.

“Там знаходилася 51 дитина, з них 15 дітей були з батьками. 36 дітей, на відео можна було побачити, вони знаходилися в двох кімнатах. На всіх них виписані свідоцтва про народження, батьки всіх цих діточок є громадяни іноземних країн, можна сказати, що 23 дитини це Китай, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Болгарія, Італія, Румунія, США. Тобто держави дуже різні”, — додала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що батьки 15 діток встигли приїхати до України до початку встановлених карантинних обмежень, але не можуть виїхати. А за всіма іншими дітьми батьки не можуть приїхати з-за кордону.

“Нам повідомили, що вони зверталися до МЗС України, щоб вони допомогли вирішити це питання, батьки і клініка, але в МЗС відмовили, запропонували такий механізм, що потрібно аби батьки зверталися до посольств, а потім через звернення дипломатичної ноти посольства уже їм будуть допомагати в індивідуальному порядку. Але держави не змогли це зробити, посольства деякі відмовилися. Тому питання залишається невирішеним”, — додала Денісова.

За її словами, загалом по Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків. Якщо буде продовожений карантин за тим прогнозом, який дає МОЗ, це може бути не сотня дітей, а вже майже тисяча.

“Потрібно напрацювати такий механізм, щоб батьки могли приїхати за своїми дітьми. Сьогодні зранку я провела робочу нараду за участю представників МЗС, ДМС, і ми напрацювали дієвий механізм вирішення цієї проблеми. Кожен з цих батьків може звернутися до уповноваженого ВР з прав людини з відповідною заявою, щоб я допомогла їм вирішити це питання, в’їзду та виїзду з України”, — сказала Денісова.

Також вона додала, якщо цим батькам необхідна допомога для оформлення проїзних документів на дитину, вона безпосередньо буде звертатися до ДМС, щоб це питання вирішити.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Україна повинна вирішити питання щодо сурогатного материнства для іноземців в Україні на законодавчому рівні.