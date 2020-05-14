Денісова пообіцяла допомогти іноземним батькам забрати з України дітей, народжених сурогатними матерями

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 159488 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 113136 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 104761 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 112652 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 132793 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 140914 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 225230 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216641 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187012 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176537 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
77%
Популярнi новини

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52162 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 16170 перегляди

У пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежують рух: названо причину

10 квітня, 16:32 • 14024 перегляди

У Києві відбувся Чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства за підтримки програми “МХП Поруч”

10 квітня, 16:45 • 11849 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

10 квітня, 18:01 • 21388 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 159488 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 162317 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 282621 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 305943 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 388246 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 52345 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 35843 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 50435 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 52134 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 127472 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Денісова пообіцяла допомогти іноземним батькам забрати з України дітей, народжених сурогатними матерями

Київ • УНН

 • 15813 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Уповноважена ВРУ з питань прав людини Людмила Денісова зазначила, що батьки з-за кордону можуть звернутися до неї з відповідною заявою, щоб вона допомогла вирішити питання їхнього в’їзду та виїзду з України під час карантину, щоб забрати дітей. Про це вона заявила на брифінгу, передає УНН.

Денісова пообіцяла допомогти іноземним батькам забрати з України дітей, народжених сурогатними матерями

“Ми всі вчора бачили це відео, яке виклали на сайті однієї з Київських клінік, в тому числі і в соціальних мережах про те, що в одному з київських готелів знаходиться 46 діточок, які тільки народжені і їм потрібна допомога, щоби виїхати до своїх батьків. Ми відразу відреагували та направили звернення до керівника Нацполіції, до міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики, щоб вони втрутилися щодо прав дітей в законодавстві України щодо сурогатного материнства”, — сказала Денісова.

За її словами, її представники відразу виїхали до цього готелю для з’ясування обставин.

“Там знаходилася 51 дитина, з них 15 дітей були з батьками. 36 дітей, на відео можна було побачити, вони знаходилися в двох кімнатах. На всіх них виписані свідоцтва про народження, батьки всіх цих діточок є громадяни іноземних країн, можна сказати, що 23 дитини це Китай, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Болгарія, Італія, Румунія, США. Тобто держави дуже різні”, — додала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що батьки 15 діток встигли приїхати до України до початку встановлених карантинних обмежень, але не можуть виїхати. А за всіма іншими дітьми батьки не можуть приїхати з-за кордону.

“Нам повідомили, що вони зверталися до МЗС України, щоб вони допомогли вирішити це питання, батьки і клініка, але в МЗС відмовили, запропонували такий механізм, що потрібно аби батьки зверталися до посольств, а потім через звернення дипломатичної ноти посольства уже їм будуть допомагати в індивідуальному порядку. Але держави не змогли це зробити, посольства деякі відмовилися. Тому питання залишається невирішеним”, — додала Денісова.

За її словами, загалом по Україні понад 100 дітей чекають своїх батьків. Якщо буде продовожений карантин за тим прогнозом, який дає МОЗ, це може бути не сотня дітей, а вже майже тисяча.

“Потрібно напрацювати такий механізм, щоб батьки могли приїхати за своїми дітьми. Сьогодні зранку я провела робочу нараду за участю представників МЗС, ДМС, і ми напрацювали дієвий механізм вирішення цієї проблеми. Кожен з цих батьків може звернутися до уповноваженого ВР з прав людини з відповідною заявою, щоб я допомогла їм вирішити це питання, в’їзду та виїзду з України”, — сказала Денісова.

Також вона додала, якщо цим батькам необхідна допомога для оформлення проїзних документів на дитину, вона безпосередньо буде звертатися до ДМС, щоб це питання вирішити.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Україна повинна вирішити питання щодо сурогатного материнства для іноземців в Україні на законодавчому рівні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.14
Bitcoin
$79,606.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.24
Ethereum
$1,519.63