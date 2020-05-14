Денисова пообещала помочь иностранным родителям забрать из Украины детей, рожденных суррогатными матерями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова отметила, что родители из-за рубежа могут обратиться к ней с соответствующим заявлением, чтобы она помогла решить вопрос их въезда и выезда из Украины во время карантина, чтобы забрать детей. Об этом она заявила на брифинге, передает УНН.
“Мы все вчера видели это видео, которое выложили на сайте одной из Киевских клиник, в том числе и в социальных сетях о том, что в одном из киевских отелей находится 46 детишек, которые только рожденные и им нужна помощь, чтобы выехать к своим родителям. Мы сразу отреагировали и направили обращение к руководителю Нацполиции, к министру здравоохранения и министра социальной политики, чтобы они вмешались по правам детей в законодательстве Украины относительно суррогатного материнства”, — сказала Денисова.
По ее словам, ее представители сразу выехали в этот отель для выяснения обстоятельств.
“Там находился 51 ребенок, из них 15 детей были с родителями. 36 детей, на видео можно было увидеть, они находились в двух комнатах. На всех них выписаны свидетельства о рождении, родители всех этих детишек являются гражданами иностранных государств, можно сказать, что 23 ребенка это Китай, Германия, Испания, Франция, Италия, Болгария, Италия, Румыния, США. То есть государства очень разные”, — добавила Денисова.
Омбудсмен отметила, что родители 15 детей успели приехать в Украину в начале установленных карантинных ограничений, но не могут уехать. А касательно всем остальных детей родители не могут приехать из-за рубежа.
“Нам сообщили, что они обращались в МИД Украины, чтобы они помогли решить этот вопрос, родители и клиника, но в МИД отказали, предложили такой механизм, нужно чтобы родители обращались в посольства, а затем через обращение дипломатической ноты посольства уже им будут помогать в индивидуальном порядке. Но государства не смогли это сделать, посольства некоторые отказались. Поэтому вопрос остается нерешенным”, — добавила Денисова.
По ее словам, в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей. Если будет продовожений карантин по тому прогнозу, который дает МЗ, это может быть не сотня детей, а уже почти тысяча.
“Нужно выработать такой механизм, чтобы родители могли приехать за своими детьми. Сегодня утром я провела рабочее совещание с участием представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Каждый из этих родителей может обратиться к уполномоченному по правам человека с соответствующим заявлением, чтобы я помогла им решить этот вопрос, въезда и выезда из Украины”, — сказала Денисова.
Также она добавила, если этим родителям необходима помощь для оформления проездных документов ребенка, она непосредственно будет обращаться к ГМС, чтобы этот вопрос решить.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина должна решить вопрос о суррогатного материнства для иностранцев в Украине на законодательном уровне.