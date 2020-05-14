Денисова пообещала помочь иностранным родителям забрать из Украины детей, рожденных суррогатными матерями

“Мы все вчера видели это видео, которое выложили на сайте одной из Киевских клиник, в том числе и в социальных сетях о том, что в одном из киевских отелей находится 46 детишек, которые только рожденные и им нужна помощь, чтобы выехать к своим родителям. Мы сразу отреагировали и направили обращение к руководителю Нацполиции, к министру здравоохранения и министра социальной политики, чтобы они вмешались по правам детей в законодательстве Украины относительно суррогатного материнства”, — сказала Денисова.

По ее словам, ее представители сразу выехали в этот отель для выяснения обстоятельств.

“Там находился 51 ребенок, из них 15 детей были с родителями. 36 детей, на видео можно было увидеть, они находились в двух комнатах. На всех них выписаны свидетельства о рождении, родители всех этих детишек являются гражданами иностранных государств, можно сказать, что 23 ребенка это Китай, Германия, Испания, Франция, Италия, Болгария, Италия, Румыния, США. То есть государства очень разные”, — добавила Денисова.

Омбудсмен отметила, что родители 15 детей успели приехать в Украину в начале установленных карантинных ограничений, но не могут уехать. А касательно всем остальных детей родители не могут приехать из-за рубежа.

“Нам сообщили, что они обращались в МИД Украины, чтобы они помогли решить этот вопрос, родители и клиника, но в МИД отказали, предложили такой механизм, нужно чтобы родители обращались в посольства, а затем через обращение дипломатической ноты посольства уже им будут помогать в индивидуальном порядке. Но государства не смогли это сделать, посольства некоторые отказались. Поэтому вопрос остается нерешенным”, — добавила Денисова.

По ее словам, в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей. Если будет продовожений карантин по тому прогнозу, который дает МЗ, это может быть не сотня детей, а уже почти тысяча.

“Нужно выработать такой механизм, чтобы родители могли приехать за своими детьми. Сегодня утром я провела рабочее совещание с участием представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Каждый из этих родителей может обратиться к уполномоченному по правам человека с соответствующим заявлением, чтобы я помогла им решить этот вопрос, въезда и выезда из Украины”, — сказала Денисова.

Также она добавила, если этим родителям необходима помощь для оформления проездных документов ребенка, она непосредственно будет обращаться к ГМС, чтобы этот вопрос решить.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина должна решить вопрос о суррогатного материнства для иностранцев в Украине на законодательном уровне.