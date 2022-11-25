Детское Евровидение-2022: участница Злата Дзюнька представила клип на песню Несокрушимая
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представительница Украины на Детском Евровидении-2022 13-летняя Злата Дзюнька представила видео на конкурсную песню "Несокрушимая", пишет УНН со ссылкой на страницу "Евровидения Украина" в Telegram.
Цитата
"Клип на конкурсную песню был снят в укрытии, поэтому безопасность команды и Златы была под контролем. Смотрите финал Детского Евровидения-2022 11 декабря и поддерживайте Украину", - говорится в сообщении.
Добавим
Детское Евровидение-2022 состоится в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, в воскресенье, 11 декабря.
Принимает конкурс Армения после победы армянской представительницы Малены с песней "Qami Qami" на конкурсе 2021 года.
Напомним
В финале нацотбора на Детское Евровидение соревновались п’пять участников из более полусотни желающих, подавших заявки на участие в конкурсе.