Детское Евровидение-2022: участница Злата Дзюнька представила клип на песню Несокрушимая

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"Клип на конкурсную песню был снят в укрытии, поэтому безопасность команды и Златы была под контролем. Смотрите финал Детского Евровидения-2022 11 декабря и поддерживайте Украину", - говорится в сообщении.

Добавим

Детское Евровидение-2022 состоится в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, в воскресенье, 11 декабря.

Принимает конкурс Армения после победы армянской представительницы Малены с песней "Qami Qami" на конкурсе 2021 года.

Напомним

В финале нацотбора на Детское Евровидение соревновались п’пять участников из более полусотни желающих, подавших заявки на участие в конкурсе.