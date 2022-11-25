Дитяче Євробачення-2022: учасниця Злата Дзюнька представила кліп на пісню Незламна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Представниця від України на Дитячому Євробаченні-2022 13-річна Злата Дзюнька представила відео на конкурсну пісню "Незламна", пише УНН з посиланням на сторінку "Євробачення Україна" у Telegram.
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"Кліп на конкурсну пісню був відзнятий в укритті, тому безпека команди та Злати була під контролем. Дивіться фінал Дитячого Євробачення-2022 11 грудня та вболівайте за Україну", - йдеться в повідомлення.
Додамо
Дитяче Євробачення-2022 відбудеться у спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна в Єревані, у неділю, 11 грудня.
Приймає конкурс Вірменія після перемоги вірменської представниці Малени з піснею "Qami Qami" на конкурсі 2021 року.
Нагадаємо
У фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення змагалися п’ятеро учасників із понад пів сотні охочих, які подали заявки на участь у конкурсі.