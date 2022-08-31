Ребенок погиб, десятки ранены от града во время урагана на северо-востоке Испании

Детали

Официальные лица заявили, что маленькая девочка умерла из-за попадания на голову массивного града.

Около 30 человек получили легкие травмы, а одна женщина остается в больнице.

Ночью каталонские пожарные заявили, что отреагировали на 39 вызовов в городе Ла-Бисбаль-д'Эмпорда и два в соседнем Фораллаке из-за повреждений зданий и электропроводки.

Во время шторма с неба сыпались градины размером более 10 сантиметров. По данным каталонского метеорологического агентства SMC, в Каталонии не было града такого размера с 2002 года.

Жирона, как и большинство северо-востока Испании, остается под угрозой шторма в среду.