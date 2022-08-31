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Дитина загинула, десятки поранено від граду під час урагану на північному сході Іспанії

Київ • УНН

 • 177084 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. 20-місячна дитина загинула, десятки людей отримали поранення в результаті сильного граду, що обрушився на іспанський регіон Жирона. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Дитина загинула, десятки поранено від граду під час урагану на північному сході Іспанії

Деталі

Офіційні особи заявили, що маленька дівчинка померла через попадання на голову масивного граду.

Близько 30 людей зазнали легких травм, а одна жінка залишається в лікарні.

Вночі каталонські пожежники заявили, що відреагували на 39 викликів у місті Ла-Бісбаль-д'Емпорда та два у сусідньому Фораллаку через пошкодження будівель та електропроводки.

Під час шторму з неба сипалися градини розміром понад 10 сантиметрів. За даними каталонського метеорологічного агентства SMC, у Каталонії не було граду такого розміру з 2002 року..

Жирона, як і більшість північного сходу Іспанії, залишається під загрозою шторму в середу.

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