Дитина загинула, десятки поранено від граду під час урагану на північному сході Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. 20-місячна дитина загинула, десятки людей отримали поранення в результаті сильного граду, що обрушився на іспанський регіон Жирона. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Офіційні особи заявили, що маленька дівчинка померла через попадання на голову масивного граду.
Близько 30 людей зазнали легких травм, а одна жінка залишається в лікарні.
Вночі каталонські пожежники заявили, що відреагували на 39 викликів у місті Ла-Бісбаль-д'Емпорда та два у сусідньому Фораллаку через пошкодження будівель та електропроводки.
Під час шторму з неба сипалися градини розміром понад 10 сантиметрів. За даними каталонського метеорологічного агентства SMC, у Каталонії не було граду такого розміру з 2002 року..
Жирона, як і більшість північного сходу Іспанії, залишається під загрозою шторму в середу.