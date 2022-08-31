Дитина загинула, десятки поранено від граду під час урагану на північному сході Іспанії

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Офіційні особи заявили, що маленька дівчинка померла через попадання на голову масивного граду.

Близько 30 людей зазнали легких травм, а одна жінка залишається в лікарні.

Вночі каталонські пожежники заявили, що відреагували на 39 викликів у місті Ла-Бісбаль-д'Емпорда та два у сусідньому Фораллаку через пошкодження будівель та електропроводки.

Під час шторму з неба сипалися градини розміром понад 10 сантиметрів. За даними каталонського метеорологічного агентства SMC, у Каталонії не було граду такого розміру з 2002 року..

Жирона, як і більшість північного сходу Іспанії, залишається під загрозою шторму в середу.