Дети в Запорожье ели борщ с ртутью

"Плавающим ртуть из разбитого термометра, в борще заметила мать. По словам женщины, дети ели борщ в течение двух дней. Мать детей вызвала скорую. Инцидент произошел 27 марта", - сообщил А.Сидоренко.

Врачи прибывших на вызов госпитализировали двух девочек 8 и 1 года и двух мальчиков 5 и 3,5 лет в детское отделение Васильевской центральной районной больницы с подозрением на отравление, добавил А.Сидоренко

В настоящее время симптомов отравления у детей нет. Состояние здоровья малышей стабильное.

Напомним, в Господпотребслужбы констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинских .

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов на всех уровнях.