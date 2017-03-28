Діти на Запоріжжі їли борщ із ртуттю

"Плаваючу ртуть з розбитого термометра, у борщі помітила мати. Зі слів жінки, діти їли борщ протягом двох днів. Мати дітей викликала швидку. Інцидент стався 27 березня",- повідомив А.Сидоренко.

Лікарі які прибули на виклик госпіталізували двох дівчаток 8 і 1 року та двох хлопчиків 5 і 3,5 років до дитячого відділення Василівської центральної районної лікарні з підозрою на отруєння, додав А.Сидоренко

В даний час симптомів отруєння у дітей немає. На стан здоров’я малюків стабільний.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів на всіх рівнях.