Директора языкового центра на Хмельнитчине подозревают в развращении двух малолетних учениц
Киев • УНН
58-летний директор языкового центра подозревается в развращении учениц 13 и 14 лет во время занятий. Действия продолжались в 2018-2020 и 2023-2025 годах.
В Хмельницкой области 58-летнему директору языкового центра сообщили о подозрении в развращении малолетней и несовершеннолетней ученицы во время занятий по английскому языку. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры 58-летнему директору центра изучения иностранных языков сообщено о подозрении в развращении малолетней и несовершеннолетней ученицы (ч. 1, ч. 2 ст. 156 УК Украины)
По данным следствия, мужчина, который также преподавал в центре английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет. Следователи установили, что действия в отношении одной из потерпевших продолжались в течение 2018–2020 годов, в отношении другой - в 2023–2025 годах.
Девочки не сообщали об этом, опасаясь осуждения. Они рассказали о пережитом после того, как узнали о судебном разбирательстве другого уголовного производства в отношении руководителя центра - по факту умышленного хранения детской порнографии
Сейчас правоохранители устанавливают других возможных потерпевших, а также все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, связанные с сексуальным насилием в отношении учениц.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Детали
Рясофорного монаха Харьковской епархии УПЦ (МП) будут судить за изнасилование 14-летней девушки и развращение 11-летнего ребенка. Обвиняемый также изготавливал детскую порнографию и шантажировал потерпевшую.