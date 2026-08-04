Директора языкового центра на Хмельнитчине подозревают в развращении двух малолетних учениц

В Хмельницкой области 58-летнему директору языкового центра сообщили о подозрении в развращении малолетней и несовершеннолетней ученицы во время занятий по английскому языку. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры 58-летнему директору центра изучения иностранных языков сообщено о подозрении в развращении малолетней и несовершеннолетней ученицы (ч. 1, ч. 2 ст. 156 УК Украины)

По данным следствия, мужчина, который также преподавал в центре английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет. Следователи установили, что действия в отношении одной из потерпевших продолжались в течение 2018–2020 годов, в отношении другой - в 2023–2025 годах.

Девочки не сообщали об этом, опасаясь осуждения. Они рассказали о пережитом после того, как узнали о судебном разбирательстве другого уголовного производства в отношении руководителя центра - по факту умышленного хранения детской порнографии