Директора государственного предприятия будут судить в Киеве за взятку

"Обвинительный акт в отношении директора государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности", который в течение марта-апреля 2017 года вымогал у предпринимателя неправомерную выгоду за предоставление в аренду без заключения соответствующих договоров государственного имущества Минэнергоугля, военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины, направлен в суд", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан на "горячем" во время получения 30 тыс. грн взятки военной прокуратурой вместе с оперативными работниками Национальной полиции Украины.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Святошинский районный суд города Киева определит меру наказания директору-взяточнику.

Как сообщал УНН 4 мая, за взятку в почти 400 тыс. грн будут судить экс-директора Николаевского облавтодора.