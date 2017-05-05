Директора державного підприємства судитимуть у Києві за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У столиці судитимуть директора держпідприємства, який за хабар намагався здати в оренду майно Міненерговугілля. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Обвинувальний акт щодо директора державного підприємства “Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості", який впродовж березня-квітня 2017 року вимагав у підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду, без укладання відповідних договорів, державного майна Міненерговугілля, військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України, скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.
Посадовець був затриманий на “гарячому” під час одержання 30 тис. грн хабара військовою прокуратурою разом з оперативними працівниками Національної поліції України.
Він обвинувачується за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Святошинський районний суд міста Києва визначить міру покарання директору-хабарнику.
Як повідомляв УНН 4 травня, за хабар у майже 400 тис. грн судитимуть екс-директора Миколаївського облавтодору.