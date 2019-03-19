Директор предприятия незаконно обогатился на 4,5 млн грн

"Подозреваемый совместно с другим лицом, понимая, что обществом-контрагентом с 2012 прекращена финансово-хозяйственная деятельности, при отсутствии любых договоров о выполненных работах, используя цифровую подпись директора общества в электронной системе платежей "Клиент-Банк" осуществил перерасчет денежных средств. Так, более 4,5 млн грн были незаконно переведены со счета общества, на котором он занимал должность директора, на счет общества-контрагента, где он владел 50% голосов уставного капитала", - говорится в сообщении.

В дальнейшем злоумышленники сняли со счета средства и использовали их по своему усмотрению.

Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику согласно ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители разыскивают соучастника преступления.

Сегодня, 19 марта, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 4,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве директор предприятия присвоил 2,4 млн грн бюджетных средств.