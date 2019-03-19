Директор предприятия незаконно обогатился на 4,5 млн грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77640 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 172135 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140226 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 203767 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250027 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212174 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245383 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208038 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486315 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241192 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31151 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18500 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22762 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 24999 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20640 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263084 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239680 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325128 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486315 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578112 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31244 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 203767 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78732 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75320 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80872 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Директор предприятия незаконно обогатился на 4,5 млн грн

Киев • УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области гражданина Белоруссии, директора одного из обществ, которое действовало на территории Украины, будут судить за то, что он разворовал 4,5 млн грн, перечислив деньги на счет неработающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

Директор предприятия незаконно обогатился на 4,5 млн грн

"Подозреваемый совместно с другим лицом, понимая, что обществом-контрагентом с 2012 прекращена финансово-хозяйственная деятельности, при отсутствии любых договоров о выполненных работах, используя цифровую подпись директора общества в электронной системе платежей "Клиент-Банк" осуществил перерасчет денежных средств. Так, более 4,5 млн грн были незаконно переведены со счета общества, на котором он занимал должность директора, на счет общества-контрагента, где он владел 50% голосов уставного капитала", - говорится в сообщении.

В дальнейшем злоумышленники сняли со счета средства и использовали их по своему усмотрению.

Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику согласно ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители разыскивают соучастника преступления.

Сегодня, 19 марта, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде залога в размере 4,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве директор предприятия присвоил 2,4 млн грн бюджетных средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28