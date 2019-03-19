Директор підприємства незаконно збагатився на 4,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Київщині громадянина Білорусії, директора одного із товариств, яке діяло на території України, судитимуть за те, що він розікрав 4,5 млн грн, перерахувавши гроші на рахунок непрацюючого підприємства. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"Підозрюваний спільно з іншою особою, розуміючи, що товариством-контрагентом з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність, за відсутності жодних договорів про виконані роботи, використовуючи цифровий підпис директора товариства у електронній системі платежів "Клієнт-Банк" здійснив перерахунок грошових коштів. Відтак, понад 4,5 млн грн було незаконно переведено з рахунку товариства на якому він обіймав посаду директора, на рахунок товариства-контрагента, де він володів 50% голосів статутного капіталу", - йдеться у повідомленні.
У подальшому зловмисники зняли з рахунку кошти та використали на власний розсуд.
Прокуратура повідомила про підозру зловмисник узгідно ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці розшукують співучасника злочину.
Сьогодні, 19 березня, підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4,5 млн грн.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві директор підприємства привласнив 2,4 млн грн бюджетних коштів.