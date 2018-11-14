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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105003 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110728 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147661 просмотра

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7 марта, 17:42 • 142813 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135641 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Директор NASA заявил, что у России и США сейчас лучшие в истории отношения в космосе

Директор NASA заявил, что у России и США сейчас лучшие в истории отношения в космосе

Киев  •  УНН

 • 9988 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российско-американские отношения в космической сфере являются сейчас самыми лучшими в истории. Об этом в среду заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, который находится с рабочей поездкой в Канаде, информирует УНН.

“Порой отношения на земле между США и Россией не складываются хорошо, у нас есть много всевозможных земных споров, но когда дело касается исследований космоса, открытий, науки и освоения космоса, то отношения между Роскосмосом и NASA еще не были так крепки, как сейчас. И мы хотим, чтобы они оставались такими же крепкими”, — сказал он в Оттаве во время выступления на аэрокосмическом саммите, запись которого опубликована в Twitter американского космического ведомства.

Брайденстайн добавил, что партнерство между США и РФ в космической сфере подтверждает и ближайший запуск новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на 3 декабря. “Это демонстрирует, насколько важно международное сотрудничество”, — считает он.

LIVE NOW: Keynote Address at the Canadian Aerospace Summit https://t.co/SKhI7Ex22L

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 ноября 2018

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