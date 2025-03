Директор NASA заявил, что у России и США сейчас лучшие в истории отношения в космосе

“Порой отношения на земле между США и Россией не складываются хорошо, у нас есть много всевозможных земных споров, но когда дело касается исследований космоса, открытий, науки и освоения космоса, то отношения между Роскосмосом и NASA еще не были так крепки, как сейчас. И мы хотим, чтобы они оставались такими же крепкими”, — сказал он в Оттаве во время выступления на аэрокосмическом саммите, запись которого опубликована в Twitter американского космического ведомства.

Брайденстайн добавил, что партнерство между США и РФ в космической сфере подтверждает и ближайший запуск новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на 3 декабря. “Это демонстрирует, насколько важно международное сотрудничество”, — считает он.

LIVE NOW: Keynote Address at the Canadian Aerospace Summit https://t.co/SKhI7Ex22L

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 ноября 2018