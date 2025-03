Директор NASA заявив, що у Росії і США зараз найкращі в історії відносини в космосі

“Часом відносини на землі між США і Росією не складаються добре, у нас є багато всіляких земних суперечок, але коли справа стосується досліджень космосу, відкриттів, науки і освоєння космосу, то відносини між Роскосмосом і NASA ще не були такі міцні, як зараз. І ми хочемо, щоб вони залишалися такими ж міцними”, — сказав він в Оттаві під час виступу на аерокосмічному саміті, запис якого опублікована в Twitter американського космічного відомства.

Брайденстайн додав, що партнерство між США і РФ в космічній сфері підтверджує і найближчий запуск нової експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС), який запланований на 3 грудня. “Це демонструє, наскільки важливо міжнародне співробітництво”, — вважає він.

