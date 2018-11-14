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Директор NASA заявив, що у Росії і США зараз найкращі в історії відносини в космосі

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російсько-американські відносини в космічній сфері є зараз найкращими в історії. Про це в середу заявив директор Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн, який перебуває з робочою поїздкою в Канаді, інформує УНН.

“Часом відносини на землі між США і Росією не складаються добре, у нас є багато всіляких земних суперечок, але коли справа стосується досліджень космосу, відкриттів, науки і освоєння космосу, то відносини між Роскосмосом і NASA ще не були такі міцні, як зараз. І ми хочемо, щоб вони залишалися такими ж міцними”, — сказав він в Оттаві під час виступу на аерокосмічному саміті, запис якого опублікована в Twitter американського космічного відомства.

Брайденстайн додав, що партнерство між США і РФ в космічній сфері підтверджує і найближчий запуск нової експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС), який запланований на 3 грудня. “Це демонструє, наскільки важливо міжнародне співробітництво”, — вважає він.

LIVE NOW: Keynote Address at the Canadian Aerospace Summit https://t.co/SKhI7Ex22L

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 14 листопада 2018 р.

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