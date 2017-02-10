Директор НАБУ пообещал разобраться со скандальным тендером между "Южной железной дорогой" и государственным предприятием Минприроды

По его словам, в НАБУ есть целый отдел, который занимается преступлениями на "Укрзализныце" и они рассмотрят материалы по сомнительному тендеру "Южной железной дороги" и государственного предприятия "Укрэко-ойл".

"Если мы говорим о "Укрзализныце", то там совершенно другие суммы (тендер "Южной железной дороги и ГП "Укрэко-ойл" был проведен на общую сумму 600 тыс грн - ред.) и у нас очень большой объем работы. У нас фактически целый отдел детективов работает по "Укрзализныце". Я им передам, они почитают и примут решение", - сказал А.Сытник.

Напомним, на "ProZorro" был обнаружен сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "Укрэко-ойл" на утилизацию опасных отходов.

ГП "Укрэко-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло "на бумаге" трех субподрядчиков, двое из которых находятся на оккупированной территории. При этом, все три субподрядчика опровергли свою причастность к указанному тендеру.

При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".

"Южная железная дорога" в свою очередь ответила, что документы проверяла, но нарушений не нашла. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороге" перевели на ГП "Укрэко-ойл".