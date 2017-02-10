Директор НАБУ пообіцяв розібратися зі скандальним тендером між “Південною залізницею” та державним підприємством Мінприроди

За його словами, у НАБУ є цілий відділ, який займається злочинами на “Укрзалізниці” і вони розглянуть матеріали щодо сумнівного тендеру “Південної залізниці” та державного підприємства “Укреко — ойл”.

“Якщо ми говоримо про “Укрзалізницю”, то там геть інші суми ( тендер “Південної залізниці та ДП "Укреко — ойл“ був проведений на загальну суму 600 тис грн — ред..) і в нас дуже великий обсяг роботи. У нас фактично цілий відділ детективів працює по "Укрзалізниці“. Я їм передам, вони почитають і приймуть рішення”, — сказав А.Ситник.

Нагадаємо, на “ProZorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрольним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів.

ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило “на папері” трьох субпідрядників, двоє з яких знаходяться на окупованій території. При цьому, усі три субпідрядники спростували свою причетність до вказаного тендеру.

При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.

“Південна залізниця” у свою чергу відповіла, що документи перевіряла, однак порушень не знайшла. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на ДП “Укреко-ойл”.