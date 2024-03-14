Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

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Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение. А дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus info, должны заниматься соответствующие органы. Правоохранительные написал Кличко в своем телеграм-канале.

Дополнение

Кличко добавил, что "когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо", имея в виду Брагинского.

Всем в душу не заглянешь. Но, когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, - выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам подчеркнул городской голова.

Контекст

В четверг вечером Bihus info выпустил расследование о хищениях в столичном метро.

Виктор Брагинский занял должность директора Киевского метрополитена в 2014 году. С тех пор метро новых обещанных станций не прибавилось. А вот в родне руководителя прибавилось много чего. Об имениях, квартирах, авто родственников и тех, кто так и не попал в декларацию Брагинского - в первой части расследования говорится в описании расследования журналистов.

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