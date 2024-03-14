Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-klychkoВиталий Кличко
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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  98302 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  101245 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  112701 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  131507 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126871 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126570 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120532 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  109023 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123273 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121208 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Как любить свою страну на расстоянии и быть патриотом в соцсетях: пример Гройсмана

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12 марта 2024, 09:24  •  211296 просмотра
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Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  263987 просмотра

Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после того, как расследование выявило хищения и незадекларированные активы его семьи.

политика •   •  13716 просмотра
Директор Киевского метро Брагинский будет отстранен от работы - Кличко

В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

В Хмельницкой области, Украина, сообщалось о взрывах в условиях воздушной тревоги и подозрения на движение беспилотников "Шахид" в направлении Староконстантинова.

Война •   •  17121 просмотра
В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

По словам Президента Владимира Зеленского, Украина ежедневно накапливает все больше сил дальнего действия.

Война •   •  17032 просмотра
С каждым днем мы накапливаем все больше дальнобойной силы - Зеленский

В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые

Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Винницкой области, в результате чего пострадали 3 человека, которых госпитализировали.

Война •   •  16033 просмотра
В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые

Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул приверженность Франции миру, признав при этом необходимость решительности и мужества, чтобы не дать россии победить в войне в Украине, поскольку ее победа подорвет европейскую безопасность и доверие к ней.

Война •   •  19479 просмотра
Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск в Украину

Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

Президент Зеленский заявил, что будет больше оружия украинского производства, в частности снарядов, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь украинским войскам в войне против россии.

Война •   •  19510 просмотра
Зеленский заявил, что украинского оружия будет больше

Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, и Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, договорились провести двустороннюю встречу между правительственными командами на следующей неделе для обсуждения украинско-венгерских отношений и поиска взаимовыгодных решений в двусторонних вопросах.

политика •   •  20341 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о важной встрече на следующей неделе

В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях

США осуждают фейковые выборы, которые проводит рф на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты, подтверждая свою позицию, что Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области и Крым являются частью суверенной Украины.

Война •   •  21542 просмотра
В Госдепе заявили, что США не будут признавать результаты фиктивных выборов рф на оккупированных территориях

Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послом Индии в Украине и обсудил подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, подчеркнув важность дальнейшего привлечения Индии к процессу установления справедливого мира в Украине.

политика •   •  19917 просмотра
Ермак встретился с послом Индии в Украине: говорили о саммите мира

Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину

Швеция выделит 30 миллионов евро на поддержку инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

политика •   •  20073 просмотра
Швеция выделит 30 млн евро на чешскую инициативу по поставкам снарядов в Украину