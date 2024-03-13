Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро
Киев • УНН
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений свидетельствуют о долговременных процессах, которые привели к разрушению тоннеля синей ветки Киевского метрополитена. Своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать аварийной ситуации.
Коррозия металлических элементов опорных конструкций и образование минеральных отложений, привели к техническому состоянию тоннеля "синей ветки" столичного метрополитена. Своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать аварийной ситуации. Об этом в эфире телемарафона рассказала судебный эксперт Национального научного центра "Института судебных экспертиз имени заслуженного профессора Николая Сергеевича Бокариуса" Татьяна Арнаут, передает УНН.
Тоннель метрополитена на исследуемом участке залегает в сложных инженерно-геологических условиях и требует пристального контроля. Коррозия металлических элементов опорных конструкций и образование минеральных отложений указывают на продолжительность процессов, которые привели к техническому состоянию тоннеля на сегодня. Поэтому своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать данной аварийной ситуации,
Детали
Она добавила, что эксперты провели ряд экспертиз, а именно: экспертиза материалов веществ и изделий - это исследование образования нароста; пожарно-техническая экспертиза; компьютерно-техническая экспертиза; экспертиза металлов и сплавов; строительно-техническая экспертиза; инженерно-техническая экспертиза.
Мы провели семь осмотров тоннелей метро с целью установления всех факторов, которые могли повлиять на возникновение аварийной ситуации разрушения тоннеля метро. В присутствии экспертов были изъяты фрагменты арматуры опорных конструкций тоннеля и минеральные образования - нарост. Экспертизы выполнены, часть их уже передана в орган досудебного расследования, а другая часть будет передана в ближайшее время,
Напомним
В Киеве с декабря прошлого для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.
Группа компаний "Автострада" выполняет сейчас все работы по аварийному участку "синей ветки" столичного метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", за счет собственных средств. При этом выполнено, в частности, ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля.
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