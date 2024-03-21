Директор "Киевпастранса" Левченко уволился с должности - мэр

Директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко уволился. Кроме того, будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Новость, о которой сказал на Киевсовете. Относительно изменений в руководстве КП "Киевпастранс". Уволился директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко. И будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк - написал Кличко.

По его словам, уже в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП "Киевпастранс". Кроме того, Кличко сообщил, что свои депутатские полномочия слагают двое депутатов фракции "УДАР" в Киевсовете.

Виктор Брагинский - после резонансного расследования журналистов Bihus info. Далее обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы. И Илья Кушнир, который слишком редко посещал заседания Киевсовета - отметил Кличко.

Дополнение

Директор столичного метро Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Bihus info выпустил расследование о хищениях в столичном метро. В расследовании говорится об имениях, квартирах, авто родственников и тех, кто так и не попал в декларацию Брагинского.

Добавим

Еще в 2018 году Киевская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн