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Дипломатический скандал между Италией и Турцией: Анкара приостановила закупку итальянских вертолетов

Дипломатический скандал между Италией и Турцией: Анкара приостановила закупку итальянских вертолетов

Киев  •  УНН

 • 18545 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Турецкие власти приостановили сделку о закупке у итальянского военно-промышленного консорциума Leonardo (бывшая Finmeccanica) тренировочных вертолетов для своих ВВС. Как пишет в воскресенье газета La Repubblica, соответствующий контракт на сумму 70 млн евро должен был быть подписан на днях, однако турецкая сторона заявила о безвременной отсрочке на фоне заявлений премьера Италии Марио Драги о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, пишет УНН.

Детали

По данным издания, вся сделка, в результате которой машины AW169 должны были заменить старые Agusta-Bell 206, могла принести итальянской стороне до 150 млн евро. La Repubblica утверждает, что под угрозой оказались и другие обсуждаемые экономические контракты, в том числе в области энергетики. По мнению издания, таким образом Анкара пытается оказывать давление на Рим для получения официальных извинений.

Контекст

В ходе пресс-конференции в четверг Драги раскритиковал президента Турции за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и в этом контексте назвал его диктатором. Сразу же за этим последовал вызов посла Италии в Анкаре в МИД Турции. Ряд турецких министров осудили высказывания Драги. В частности, по данным итальянских СМИ, турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк указал, что “Италия, где родился фашизм, не может давать уроки демократии”.

Фарук Каймакчи, который является заместителем министра иностранных дел Турции, а также директором по делам ЕС, сообщил послу, что Эрдоган “был лидером, избранным с наибольшим количеством голосов”, и Турция решительно осудила высказывания Драги. Он сказал, что Турция ожидает, что “черезмерные и уродливые замечания” союзника будут немедленно отозваны.

Объем торгового оборота Италии и Турции до пандемии достигал 17 млрд евро. В Турции работают почти 1,5 тыс. итальянских компаний.

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