Дипломатичний скандал між Італією та Туреччиною: Анкара призупинила закупівлю італійських вертольотів

Деталі

За даними видання, вся угода, в результаті якої машини AW169 повинні були замінити старі Agusta-Bell 206, могла принести італійській стороні до 150 млн євро. La Repubblica стверджує, що під загрозою опинилися і інші обговорювані економічні контракти, в тому числі в галузі енергетики. На думку видання, таким чином Анкара намагається чинити тиск на Рим для отримання офіційних вибачень.

Контекст

В ході прес-конференції в четвер Драгі розкритикував президента Туреччини за інцидент зі стільцем для глави Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляйен і в цьому контексті назвав його диктатором. Відразу ж після цього стався виклик посла Італії в Анкарі в МЗС Туреччини. Ряд турецьких міністрів засудили висловлювання Драгі. Зокрема, за даними італійських ЗМІ, турецький міністр промисловості і технологій Мустафа Варанк вказав, що “Італія, де народився фашизм, не може давати уроки демократії”.

Фарук Каймакчі, який є заступником міністра закордонних справ Туреччини, а також директором у справах ЄС, повідомив послу, що Ердоган “був лідером, обраним з найбільшою кількістю голосів”, і Туреччина рішуче засудила висловлювання Драгі. Він сказав, що Туреччина очікує, що “надмірне і потворні зауваження” союзника будуть негайно відкликані.

Обсяг торгового обороту Італії та Туреччини до пандемії досягав 17 млрд євро. У Туреччині працюють майже 1,5 тис. Італійських компаній.