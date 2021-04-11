Дипломатичний скандал між Італією та Туреччиною: Анкара призупинила закупівлю італійських вертольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Турецька влада призупинила угоду про закупівлю у італійського військово-промислового консорціуму Leonardo (колишня Finmeccanica) тренувальних вертольотів для своїх ВПС. Як пише в неділю газета La Repubblica, відповідний контракт на суму 70 млн євро повинен був бути підписаний днями, проте турецька сторона заявила про передчасну відстрочку на фоні заяв прем’єра Італії Маріо Драгі про президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, пише УНН.
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За даними видання, вся угода, в результаті якої машини AW169 повинні були замінити старі Agusta-Bell 206, могла принести італійській стороні до 150 млн євро. La Repubblica стверджує, що під загрозою опинилися і інші обговорювані економічні контракти, в тому числі в галузі енергетики. На думку видання, таким чином Анкара намагається чинити тиск на Рим для отримання офіційних вибачень.
Контекст
В ході прес-конференції в четвер Драгі розкритикував президента Туреччини за інцидент зі стільцем для глави Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляйен і в цьому контексті назвав його диктатором. Відразу ж після цього стався виклик посла Італії в Анкарі в МЗС Туреччини. Ряд турецьких міністрів засудили висловлювання Драгі. Зокрема, за даними італійських ЗМІ, турецький міністр промисловості і технологій Мустафа Варанк вказав, що “Італія, де народився фашизм, не може давати уроки демократії”.
Фарук Каймакчі, який є заступником міністра закордонних справ Туреччини, а також директором у справах ЄС, повідомив послу, що Ердоган “був лідером, обраним з найбільшою кількістю голосів”, і Туреччина рішуче засудила висловлювання Драгі. Він сказав, що Туреччина очікує, що “надмірне і потворні зауваження” союзника будуть негайно відкликані.
Обсяг торгового обороту Італії та Туреччини до пандемії досягав 17 млрд євро. У Туреччині працюють майже 1,5 тис. Італійських компаній.