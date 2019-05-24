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Дипломаты заподозрили российскую делегацию в ОБСЕ в использовании ботов

Дипломаты заподозрили российскую делегацию в ОБСЕ в использовании ботов

Киев  •  УНН

 • 12962 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Из-за ошибок в заявлениях делегации Российской Федерации при ОБСЕ украинские дипломаты предположили, что россияне пользуются услугами ботов и сервиса "гугл-транслейт" (Google Переводчик). Об этом пишет в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.

"Российская делегация в ОБСЕ очевидно пользуется услугами ботов и гугл-транслейт. Во-первых, Лукашевича вчера на заседании Постоянного совета вообще не было. Во-вторых, на английском это (указанное в "твите" российской делегации - ред.) "package of measures", а не "set" - можно проверить в оригинальном тексте резолюции СБ ООН 2202", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, накануне делегация РФ при ОБСЕ заявила, что Россия ожидает от президента Украины Владимира Зеленского практических шагов по установлению "режима тишины" на Донбассе.

Российская делегация в ОБСЕ очевидно пользуется услугами ботов и гугл-Транслейт. Во-первых, Лукашевича вчера на заседании Постоянного совета вообще не было. Во-вторых, на английском это "package of measures", а не "set" - можно проверить в оригинальном тексте резолюции СБ ООН 2202. https://t.co/kTcBzrdHu6

- UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 24 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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