Дипломаты заподозрили российскую делегацию в ОБСЕ в использовании ботов

"Российская делегация в ОБСЕ очевидно пользуется услугами ботов и гугл-транслейт. Во-первых, Лукашевича вчера на заседании Постоянного совета вообще не было. Во-вторых, на английском это (указанное в "твите" российской делегации - ред.) "package of measures", а не "set" - можно проверить в оригинальном тексте резолюции СБ ООН 2202", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, накануне делегация РФ при ОБСЕ заявила, что Россия ожидает от президента Украины Владимира Зеленского практических шагов по установлению "режима тишины" на Донбассе.

Российская делегация в ОБСЕ очевидно пользуется услугами ботов и гугл-Транслейт. Во-первых, Лукашевича вчера на заседании Постоянного совета вообще не было. Во-вторых, на английском это "package of measures", а не "set" - можно проверить в оригинальном тексте резолюции СБ ООН 2202. https://t.co/kTcBzrdHu6