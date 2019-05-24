Дипломати запідозрили російську делегацію в ОБСЄ у використанні ботів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Через помилки у заявах делегації Російської Федерації при ОБСЄ українські дипломати припустили, що росіяни користуються послугами ботів і сервісу "гугл-транслейт" (Google Перекладач). Про це пише у Twitter постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
"Російська делегація в ОБСЄ вочевидь користується послугами ботів і гугл-транслейту. По-перше, Лукашевича вчора на засіданні Постійної ради взагалі не було. По-друге, англійською це (вказане у "твіті" російської делегації - ред.) "package of measures", а не "set" - можна перевірити в оригінальному тексті резолюції РБ ООН 2202", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, напередодні делегація РФ при ОБСЄ заявила, що Росія очікує від президента України Володимира Зеленського практичних кроків по встановленню “режиму тиші” в Донбасі.
Російська делегація в ОБСЄ вочевидь користується послугами ботів і гугл-транслейту. По-перше, Лукашевича вчора на засіданні Постійної ради взагалі не було. По-друге, англійською це "package of measures", а не "set" - можна перевірити в оригінальному тексті резолюції РБ ООН 2202. https://t.co/kTcBzrdHu6— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 24 мая 2019 г.