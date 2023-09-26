Дипломаты Китая и Японии прибудут в Южную Корею: союзники США будут пытаться успокоить Пекин

Детали

Встреча частично направлена на то, чтобы подготовить основу для возобновления трехсторонних саммитов между лидерами стран, которые в последний раз проводились в 2019 году. Эти переговоры были приостановлены из-за юридических, дипломатических и торговых споров между Сеулом и Токио по вопросам, касающимся японской оккупации Кореи в 1910-1945 гг.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида с тех пор приняли меры для налаживания отношений и в августе провели исторический трехсторонний саммит с президентом США Джо Байденом, где трое пообещали усилить сотрудничество, в том числе в вопросах обороны и экономической безопасности.

Высокопоставленный чиновник Южной Кореи сказал, что Китай был активен в поиске трехстороннего сотрудничества и организации встреч после того, как отношения между Сеулом и Пекином испортились в 2017 году из-за развертывания американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее.

«Я уверен, что с их стороны должен быть определенный дискомфорт в связи с нашими все более тесными трехсторонними партнерствами в сфере безопасности с Соединенными Штатами и Японией», — сказал чиновник на условиях анонимности из-за деликатности ситуации. «Похоже, существует мнение, что им нужно должным образом управлять двусторонними связями с нами,’поскольку они увидели, как их ответы THAAD имели обратный эффект и разожгли антикитайские настроения до серьезного уровня».

Пекин, скорее всего, попытается использовать трехстороннее торговое сотрудничество, чтобы уравновесить американскую стратегию поддержки друзей, способствовать межчеловеческим обменам и улучшить коммуникацию и диалог с Сеулом и Токио по вопросам безопасности и обороны, сказал Тун Чжао, старший научный сотрудник в Пекине.

Япония и Южная Корея заинтересованы во избежании конфликтов и поддержании стабильных отношений безопасности с Китаем, а также в помощи Пекина в замедлении, если не в прекращении, обширной программы ядерных разработок Северной Кореи, добавил он.

«Эти общие интересы открывают новые пути для стратегической коммуникации, укрепления доверия и мер для предотвращения кризисов», — сказал Чжао.

Во встрече во вторник принимают участие заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бён Вон, старший заместитель министра иностранных дел Японии Такэхиро Фунакоши и Нонг Ронг, помощник министра иностранных дел Китая.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге в понедельник, что Китай, Япония и Южная Корея являются близкими соседями и важными партнёрами по сотрудничеству, а укрепление трёхстороннего сотрудничества служит их общим интересам.

В трёхсторонних саммитах традиционно участвует премьер-министр Китая, но Южная Корея также настаивает на отдельном визите президента Си Цзиньпина.

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