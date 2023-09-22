США, росія та Китай активізувалися на своїх ядерних полігонах - CNN

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Знімки передав журналістам аналітик з питань військового нерозповсюдження. Вони показують нещодавнє розширення трьох ядерних полігонів за декілька років. Один з них розташований у Китаї в далекому західному регіоні Сіньцзян, інший - у Росії на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, а третій - у США в пустелі Невада.

За словами Джеффрі Льюїса, ад'юнкт-професора Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері, на супутникових знімках за останні три-п'ять років видно нові тунелі під горами, нові дороги і сховища, а також збільшився рух транспортних засобів, що в'їжджають і виїжджають з цих об'єктів.

"Ми бачимо дуже багато натяків на те, що росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - сказав він.

CNN зазначає, жодна з цих країн не проводила ядерні випробування від початку дії Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року. Китай і США підписали договір, але не ратифікували його, додали в CNN. москва ратифікувала договір, але президент росії володимир путін заявив у лютому, що віддасть наказ про проведення випробування, якщо США зроблять перший крок, додавши, що "ніхто не повинен мати небезпечних ілюзій, що глобальний стратегічний паритет може бути зруйнований".

Однак CNN наголошує: жодних доказів, що країни готуються до неминучих ядерних випробувань немає.

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Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, колишній аналітик розвідки, переглянув знімки ядерних об'єктів трьох держав і дійшов схожого висновку.

"Цілком очевидно, що всі три країни, росія, Китай і США, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, а й у підготовку заходів, які були б необхідні для проведення випробувань", - сказав він.

Аналітики кажуть, що розширення полігонів може спровокувати гонку з модернізації інфраструктури для випробування ядерної зброї.

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