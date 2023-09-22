США, россия и Китай активизировались на своих ядерных полигонах - CNN

Детали

Снимки передал журналистам аналитик по вопросам военного нераспространения. Они показывают недавнее расширение трех ядерных полигонов за несколько лет. Один из них расположен в Китае в далеком западном регионе Синьцзян, другой - в россии на архипелаге в Северном Ледовитом океане, а третий - в США в пустыне Невада.

По словам Джеффри Льюиса, адъюнкт-профессора Центра исследований по вопросам нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери, на спутниковых снимках за последние три-пять лет видны новые туннели под горами, новые дороги и хранилища, а также увеличилось движение транспортных средств, въезжающих и выезжающих из этих объектов.

"Мы видим очень много намеков на то, что россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания", - сказал он.

CNN отмечает, ни одна из этих стран не проводила ядерные испытания с начала действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. Китай и США подписали договор, но не ратифицировали его, добавили в CNN. москва ратифицировала договор, но президент россии владимир путин заявил в феврале, что отдаст приказ о проведении испытания, если США сделают первый шаг, добавив, что "никто не должен питать опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен".

Однако CNN подчеркивает: никаких доказательств, что страны готовятся к неизбежным ядерным испытаниям нет.

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Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший аналитик разведки, просмотрел снимки ядерных объектов трех государств и пришел к похожему выводу.

"Совершенно очевидно, что все три страны, россия, Китай и США, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку мероприятий, которые были бы необходимы для проведения испытаний", - сказал он.

Аналитики говорят, что расширение полигонов может спровоцировать гонку по модернизации инфраструктуры для испытания ядерного оружия.

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