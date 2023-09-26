Дипломати Китаю та Японії прибудуть у Південну Корею: союзники США намагатимуться заспокоїти Пекін

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Зустріч частково спрямована на те, щоб підготувати основу для відновлення тристоронніх самітів між лідерами країн, які востаннє проводилися в 2019 році. Ці переговори були призупинені через юридичні, дипломатичні та торговельні суперечки між Сеулом і Токіо щодо питань, що стосуються Японська окупація Кореї в 1910-1945 рр.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з тих пір вжили заходів для налагодження стосунків і в серпні провели історичний тристоронній саміт з президентом США Джо Байденом, де троє пообіцяли посилити співпрацю, в тому числі в питаннях оборони та економічної безпеки.

Високопоставлений урядовець Південної Кореї сказав, що Китай був активним у пошуку тристоронньої співпраці та організації зустрічей після того, як відносини між Сеулом і Пекіном зіпсувалися в 2017 році через розгортання американської протиракетної системи THAAD в Південній Кореї.

«Я впевнений, що з їхнього боку має бути певний дискомфорт у зв’язку з нашими дедалі тіснішими тристоронніми партнерствами у сфері безпеки зі Сполученими Штатами та Японією», — сказав чиновник на умовах анонімності через делікатність ситуації. «Схоже, існує думка, що їм потрібно належним чином керувати двосторонніми зв’язками з нами, оскільки вони побачили, як їхні відповіді THAAD мали зворотний ефект і розпалили антикитайські настрої до серйозного рівня».

Пекін, швидше за все, намагатиметься використовувати тристороннє торговельне співробітництво, щоб врівноважити американську стратегію підтримки друзів, сприяти міжлюдським обмінам і покращувати комунікацію та діалог із Сеулом і Токіо з питань безпеки та оборони, сказав Тун Чжао, старший науковий співробітник у Пекіні.

Японія і Південна Корея зацікавлені в уникненні конфліктів і підтримці стабільних відносин безпеки з Китаєм, а також в допомозі Пекіна в уповільненні, якщо не в припиненні, великої програми ядерних розробок Північної Кореї, додав він.

«Ці спільні інтереси відкривають нові шляхи для стратегічної комунікації, зміцнення довіри та заходів для запобігання кризам», — сказав Чжао.

У зустрічі у вівторок беруть участь заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чон Бьон Вон, старший заступник міністра закордонних справ Японії Такехіро Фунакоші та Нонг Ронг, помічник міністра закордонних справ Китаю.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив на брифінгу в понеділок, що Китай, Японія та Південна Корея є близькими сусідами та важливими партнерами по співпраці, а зміцнення тристоронньої співпраці служить їхнім спільним інтересам.

У тристоронніх самітах традиційно бере участь прем'єр-міністр Китаю, але Південна Корея також наполягає на окремому візиті президента Сі Цзіньпіна.

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