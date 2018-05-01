"Динамо" заинтересовалось футболистом любительского американского клуба

19-летний футболист является воспитанником академии “Динамо”, но после ее окончания он решил перебраться в США. Цвета “Майами” уроженец Украины защищает больше года, но теперь может вернуться в “Динамо”.

Отмечается, что киевляне приглашают центрбэка присоединиться к резервному состава своей команды.

Заметим, что команду по окончании текущего сезона “Динамо” может покинуть защитник Евгений Хачериди у которого контракт подбегает к завершению.