"Динамо" зацікавилось футболістом з аматорського американського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Офіційний сайт американського клубу UD “Маямі” оголосив про зацікавлення київського “Динамо” центральним оборонцем їх колективу, передає УНН.
19-річний футболіст є вихованцем академії “Динамо”, але після її закінчення він вирішив перебратися в США. Кольори “Маямі” уродженець України захищає більше року, але тепер може повернутися в “Динамо”.
Зазначається, що кияни запрошують центрбека приєднатися до резервного складу своєї команди.
Зауважимо, що команду після закінчення поточного сезону “Динамо” може залишити захисник Євген Хачеріді у якого контракт підбігає до завершення.