"Динамо" и "Шахтер" потеряли места в клубном рейтинге УЕФА

До недавнего времени в топ-20 поколения было две украинские команды, но последняя победа "Шальке", за которую выступает Евгений Коноплянка, в Лиге чемпионов двинулась киевское "Динамо" на двадцать первом место. Впрочем, столичный клуб в любой момент может туда вернуться.



Кроме того, команда Александра Хацкевича имеет возможность превзойти абсолютный рекорд клуба (двадцать третье место в сезоне 2017/2018).



Также "Шахтер" потерял свои позиции. Начинали сезон "горняки" в десятке, но сейчас занимают тринадцатое место, которое, кстати, является для них повторением рекорда.



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Добавим, лидером рейтинга является мадридский "Реал", за ним шагает "Бавария", "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус".