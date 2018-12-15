"Динамо" и "Шахтер" потеряли места в клубном рейтинге УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В клубном рейтинге УЕФА произошли изменения, которые коснулись грандов украинского футбола, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
До недавнего времени в топ-20 поколения было две украинские команды, но последняя победа "Шальке", за которую выступает Евгений Коноплянка, в Лиге чемпионов двинулась киевское "Динамо" на двадцать первом место. Впрочем, столичный клуб в любой момент может туда вернуться.
Кроме того, команда Александра Хацкевича имеет возможность превзойти абсолютный рекорд клуба (двадцать третье место в сезоне 2017/2018).
Также "Шахтер" потерял свои позиции. Начинали сезон "горняки" в десятке, но сейчас занимают тринадцатое место, которое, кстати, является для них повторением рекорда.
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Добавим, лидером рейтинга является мадридский "Реал", за ним шагает "Бавария", "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус".