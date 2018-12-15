"Динамо" та "Шахтар" втратили місця в клубному рейтингу УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У клубному рейтингу УЄФА відбулися зміни, які торкнулися грандів українського футболу, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Донедавна в топ-20 генерації було дві українські команди, але остання перемога "Шальке", за який виступає Євген Коноплянка, у Лізі чемпіонів посунула київське "Динамо" на 21-е місце. Утім, столичний клуб будь-якої миті може туди повернутися.
Крім того, команда Олександра Хацкевича має змогу перевершити абсолютний рекорд клубу (23-є місце в сезоні-2017/2018).
Також "Шахтар" втратив свої позиції. Розпочинали сезон "гірники" в десятці, але зараз посідають 13-у сходинку, яка, до речі, є для них повторенням рекорду.
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Додамо, лідером рейтингу є мадридський "Реал", за ним крокує "Баварія", "Барселона", "Атлетіко" і "Ювентус".