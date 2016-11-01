"Динамо" создаст нам неприятности - тренер "Бенфики"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Главный наставник чемпиона Португалии "Бенфики" - Руй Витория - предположил, что домашняя встреча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" станет для его клуба тяжелой, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Думаю, матч будет тяжелым. В Лиге чемпионов других не бывает. Нужно полностью сосредоточиться на предстоящей игре. Было бы большой ошибкой считать, что победа в Украине означает, что мы должны обязательно выиграть и на своем поле. "Динамо" доставит нам неприятности. Нам нужно отнестись к матчу со всей серьезностью", - рассказал специалист.
Также Р.Витория нацелен на все победы в последних трех играх групповой стадии Лиги чемпионов: "Наша цель всегда неизменна - это три очка. На групповом этапе осталось провести три финала, и мы хотим выиграть все три".
Стоит отметить, что чемпион Украины еще ни разу не проигрывал на выезде в этом сезоне.
Напомним, что в случае поражения "Динамо" и завершения другого матча группы В ("Бешикташ" - "Наполи") не в ничью - киевляне лишатся шансов на плей-офф.