"Динамо" создаст нам неприятности - тренер "Бенфики"

"Думаю, матч будет тяжелым. В Лиге чемпионов других не бывает. Нужно полностью сосредоточиться на предстоящей игре. Было бы большой ошибкой считать, что победа в Украине означает, что мы должны обязательно выиграть и на своем поле. "Динамо" доставит нам неприятности. Нам нужно отнестись к матчу со всей серьезностью", - рассказал специалист.

Также Р.Витория нацелен на все победы в последних трех играх групповой стадии Лиги чемпионов: "Наша цель всегда неизменна - это три очка. На групповом этапе осталось провести три финала, и мы хотим выиграть все три".

Стоит отметить, что чемпион Украины еще ни разу не проигрывал на выезде в этом сезоне.

Напомним, что в случае поражения "Динамо" и завершения другого матча группы В ("Бешикташ" - "Наполи") не в ничью - киевляне лишатся шансов на плей-офф.