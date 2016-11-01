"Динамо" створить нам неприємності - тренер "Бенфіки"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Головний наставник чемпіона Португалії "Бенфіки" - Руй Віторія - припустив, що домашня зустріч Ліги чемпіонів з київським "Динамо" стане для його клубу важкою, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Думаю, матч буде важким. У Лізі чемпіонів інших не буває. Потрібно повністю зосередитися на майбутній грі. Було б великою помилкою вважати, що перемога в Україні означає, що ми повинні обов'язково виграти і на своєму полі. "Динамо" доставить нам неприємності. Нам потрібно поставитися до матчу з усією серйозністю", - розповів фахівець.
Також Р.Віторія націлений на всі перемоги в останніх трьох іграх групової стадії Ліги чемпіонів: "Наша мета завжди незмінна - це три очки. На груповому етапі залишилося провести три фінали, і ми хочемо виграти всі три".
Варто зазначити, що чемпіон України ще жодного разу не програвав на виїзді в цьому сезоні.
Нагадаємо, що у випадку поразки "Динамо" і завершення іншого матчу групи В ("Бешикташ" – "Наполі") не в нічию - кияни позбудуться шансів на плей-офф.