"Динамо" разгромило соперника в заключительном спарринге в Турции

Детали

С первых минут "динамовцы" завладели инициативой, подолгу контролируя мяч, но соперник при первой же возможности пытался выскочить в контратаку. Сначала де Пена пристреливался ударом с полукруга перед штрафной, но вратарь поймал мяч, а вскоре после прострела Дубинчака с левого фланга защитник боснийцев нарушил правила против Антюха в штрафной, и арбитр указал на точку. Пенальти взялся исполнять Шапаренко, и пробил четко в угол - 1:0.

Де Пена принял участие в голевой атаке еще в первом тайме. Все началось с его удара в стенку, затем в результате атаки вторым темпом Карлос навесил в штрафную, где защитник выбил мяч, но прямо на ногу Гармашу, который слету пробил мимо вратаря - 2:0.

Едва началась вторая половина встречи, а "динамовцы" уже в обновленном составе довели свое преимущество до крупного. Цыганков пробил из-за пределов штрафной, вратарь парировал перед собой, а Ванат набежал и добил мяч в ворота - 3:0.

В дальнейшем Шапаренко оформил дубль (81 мин.), а за оппонентов забил с пенальти Мужан - 4:1.

Дополнение

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" идет вторым, отставая от "Шахтера" на два пункта.