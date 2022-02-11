"Динамо" розгромило суперника у заключному спарингу в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело заключний спаринг на другому тренувальному зборі, що наша команда проводить у Туреччині. Суперником підопічних Мірчі Луческу виступив дворазовий чемпіон Боснії і Герцеговини – "Широкі Брієг", передає УНН з посиланням на інформацію столичного клубу.
Деталі
Із перших хвилин "динамівці" заволоділи ініціативою, подовгу контролюючи м’яч, але суперник за першої ж нагоди намагався вискочити в контратаку. Спочатку де Пена пристрілявся ударом із півкола перед штрафним майданчиком, але воротар зловив м’яча, а невдовзі після прострілу Дубінчака з лівого флангу захисник боснійців порушив правила проти Антюха у штрафному майданчику, й арбітр вказав на позначку. Пенальті взявся виконувати Шапаренко, і пробив чітко в кут – 1:0.
Де Пена взяв участь у гольовій атаці ще в першому таймі. Усе почалося з його удару в стінку, потім у результаті атаки другим темпом Карлос навісив до штрафного майданчика, де захисник вибив м’яча, але прямо на ногу Гармашу, який зльоту пробив повз воротаря – 2:0.
Ледь розпочалася друга половина зустрічі, а "динамівці" вже в оновленому складі довели свою перевагу до великої. Циганков пробив з-за меж штрафного майданчика, воротар парирував перед собою, а Ванат набіг та добив м’яча у ворота – 3:0.
Надалі Шапаренко оформив дубль (81 хв), а за опонентів забив з пенальті Мужан – 4:1.
Доповнення
У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" йде другим, відстаючи від "Шахтаря" на два пункти.