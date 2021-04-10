"Динамо" продолжило победную серию в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевское "Динамо" провело домашний матч 21 тура УПЛ против "Днепра-1", передает корреспондент УНН.
Детали
Открыть счет фаворитам встречи удалось только во втором тайме. На 58 минуте навес с углового от Карлоса Де Пены привел к точному удару слета от Виталия Миколенко. В этом моменте защитники днепрян оставили автора гола один на один с голкипером Валерием Юрчуком.
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Не прошло и десяти игровых минут, как счет снова изменился. Юрчук отразил выстрел от Родригеса, мяч вылетел за площадку. Оттуда ударом с первого прикосновения игровой снаряд в сетку отправил капитан Сергей Сидорчук - 2:0.
Дополнение
"Динамовцы" завоевали шестую подряд победу в чемпионате и с 52 набранными баллами уверенно лидируют. "Днепр-1" остался с 25 пунктами (8).