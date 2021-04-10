"Динамо" продовжило переможну серію в чемпіонату України

Деталі

Відкрити рахунок фаворитам зустрічі вдалося тільки в другому таймі. На 58 хвилині навіс з кутового від Карлоса Де Пени призвів до точного удару зльоту від Віталія Миколенка. У цьому моменті оборонці дніпрян залишили автора голу один на один з голкіпером Валерієм Юрчуком.

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Не пройшло і десяти ігрових хвилин, як рахунок ще раз змінився. Юрчук відбив постріл від Родрігеса, м'яч вилетів за штрафний майданчик. Звідти ударом з першого дотику ігровий снаряд у сітку доправив капітан Сергій Сидорчук – 2:0.

Доповнення

"Динамівці" завоювали шосту поспіль звитягу в чемпіонаті і з 52 набраними балами впевнено лідирують. "Дніпро-1" залишився з 25 пунктами (8).